Cilento: “La Via Silente” trionfa alla Fiera del Cicloturismo a Bologna

Un importante riconoscimento per Simona Ridolfi e “La Via Silente” che a Bologna, nell’ambito della Fiera del Cicloturismo in scena al DumBO, si è aggiudicata il premio “Ho voluto la bicicletta” dedicato alla memoria di Mariateresa Montaruli, giornalista e blogger specializzata in cicloturismo, scomparsa prematuramente.

Il premio

Si tratta di un premio voluto dal mensile di Legambiente “La Nuova Ecologia” con il supporto del primo bike bistrot d’Italia “Upcycle Cafè” con sede a Milano, nonché dalla famiglia della Montaruli per renderle omaggio e ricordare la sua grande passione. A decidere quale fosse il progetto vincitore, due giurie di esperti del settore, che hanno a loro volta selezionato due vincitrici, in due diverse categorie.

A Simona Ridolfi, è andato il premio “Adesso pedala”, un riconoscimento riservato a donne forti e determinate, nonché “radicate sul territorio” che hanno saputo promuovere e amplificare il mondo della bicicletta.

Secondo la giuria infatti, “La Via Silente è un progetto completo di sviluppo del cicloturismo nel sud Italia che valorizza il territorio”.

Le dichiarazioni

“Quando mio padre mi regalò una bici senza rotelle avevo solo 5 anni. Voleva che imparassi presto a stare in equilibrio, a cadere e rialzarmi. Ho ripensato oggi al suo insegnamento quando dal palco della Fiera del Cicloturismo a Bologna, ho sentito il mio nome come vincitrice del PREMIO “ho voluto la bicicletta” dedicato alla giornalista e scrittrice Mariateresa Montaruli scomparsa da poco. È stata la più grande soddisfazione da quando questa bella idea si è “impossessata” di me.”, scrive Simona Ridolfi.