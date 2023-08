Aziende donano furgone a La Via Silente: servirà per trasferire ospiti e biciclette lungo il percorso

In un’epoca in cui la responsabilità sociale sta diventando sempre più cruciale alcune aziende dimostrano un autentico impegno nel sostenere il territorio e valorizzare le comunità locali. Un esempio eccellente di questa dedizione è rappresentato da B. for PET società benefit, azienda specializzata nel riciclo della plastica, e AD Engineering, che insieme hanno donato all’Associazione La Via Silente un furgone destinato al trasferimento degli ospiti e delle biciclette lungo il percorso di circa 600 km all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’iniziativa

Questo furgoncino diventerà un prezioso alleato per la Via Silente, consentendo loro di trasportare biciclette e attrezzature necessarie lungo il percorso, agevolando così tanti appassionati di ciclismo e turisti provenienti da ogni parte del mondo a esplorare le bellezze cilentane.

“Come azienda – commenta Emmanuele Bianchini, General Plant Manager di B. For PET – crediamo fermamente nel nostro ruolo attivo nella comunità. Il Cilento è un autentico gioiello della natura e del patrimonio culturale, che merita di essere scoperto e valorizzato. La promozione sociale e del nostro territorio è fondamentale per noi: come azienda cerchiamo sempre di essere un partner attivo e costruttivo nel contribuire alla crescita e al progresso delle comunità in cui siamo presenti“.

“Questo tipo di iniziative rappresentano un modello di collaborazione virtuosa tra il settore privato e le associazioni no-profit, in cui l’impegno sociale si coniuga con l’amore per il territorio e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico”, ha commentato Simona Ridolfi, presidente dell’associazione La Via Silente.

Sinergie per la Via Silente

“La sinergia tra B for PET, AD Engineering e l’Associazione Via Silente – continua Ridolfi – dimostra come le aziende possano giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo di progetti intelligenti e duraturi, molto più di quanto riescano a fare a volte le istituzioni.

Questo furgoncino, muovendosi lungo le strade del Cilento, oltre a fornire un servizio ai cicloviaggiatori, promuove, incuriosisce, contribuisce alla identificazione sul territorio di una realtà ormai conusciutissima a livello nazionale”.

B for PET e AD Engineering hanno dimostrato una lodevole sensibilità verso il territorio e la comunità in cui operano, offrendo un dono prezioso all’Associazione La Via Silente.

“La decisione di donare il furgone all’Associazione La Via Silente riflette il nostro impegno costante nel valorizzare il territorio in cui operiamo e nel sostenere iniziative di promozione sociale”, ha commentato Dorino Zollo, amministratore unico di AD Engineering. “Siamo fermamente convinti che il successo aziendale debba andare di pari passo con il benessere della comunità e la tutela dell’ambiente. La Via Silente rappresenta un’opportunità unica per promuovere il turismo responsabile e l’uso sostenibile della bicicletta, contribuendo alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo orgogliosi di fare la nostra parte per rendere accessibile questa esperienza a un pubblico più ampio, dimostrando il nostro impegno a costruire un futuro migliore per tutti”.