Cilento: la mano del Maradona abbatte il Ponte del 1° maggio: turisti assenti, si festeggia a Napoli

Per questo weekend, si puntava a raddoppiare le presenze del ponte del 25 aprile. Con un primo maggio di lunedì e magari con condizioni meteorologiche favorevoli, considerate le decine di iniziative messe in campo da molti comuni, replicare il boom di turisti sul territorio sembrava cosa fatta. E invece, non si era considerata una variabile forse più incisiva: la partecipazione alla partita Napoli – Salernitana in programma al Maradona, ed essenziale per decretare, con anticipo, la vincita del terzo scudetto per la squadra partenopea.

Il Maradona più potente del meteo

Le previsioni del tempo sono state impietose: maltempo diffuso lungo tutto lo stivale, allerta gialla pure in Campania per tutto il weekend, previsto un peggioramento per lunedì 1° maggio. Eppure, tranne qualche nuvola passeggera, a Casal Velino ed Ascea, mete fra le preferite dai napoletani, il sole c’è, ma queste località al pari di altre, sono rimaste pressoché deserte. L’apertura delle abitazioni estive, una giornata al mare o una serata da trascorrere presso le numerose attività sul lungomare, possono aspettare.

E sembra che non sia stato affatto il meteo infausto a fare da deterrente, piuttosto la disputa calcistica tra 2 squadre campane, il Napoli, pronto ad agguantare il 3° scudetto in anticipo, rispetto alla conclusione del Campionato, e la Salernitana, quest’anno in serie A.

Turisti? Assenti

Già nei pomeriggi di venerdì e sabato era stato facile intuire che non ci sarebbe stato quell’esodo previsto di turisti. Il traffico era apparso scorrevole, qualche gruppetto di stranieri, unito a quello di un paio di scuole in gita scolastica, nell’area archeologica di Paestum, faceva già presagire che questi giorni festivi sarebbero stati abbastanza ordinari. E infatti, stamani, i lungomari di Casal Velino ed Ascea, sono straordinariamente vuoti, si spera che nel tardo pomeriggio, dopo la partita, la festa inizi nel Cilento costiero.