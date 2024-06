«Cilento in treno»: partnership tra comuni e Trenitalia. Sconti in alberghi e ristoranti per chi viaggia in treno

I Comuni di Pollica (capofila), Castellabate, San Mauro Cilento e Casal Velino si sono uniti in un partenariato per aderire al progetto “Cilento in treno” che prevede la realizzazione di attività di collaborazione commerciale con Trenitalia SPA.

L’iniziativa

Il Comune di Pollica si è rivolto a Trenitalia per realizzare una iniziativa di collaborazione commerciale volta – da un lato – ad incrementare l’afflusso turistico presso le strutture alberghiere ed extralberghiere aderenti al progetto, e dall’altro, ad incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile e privilegiato per raggiungere l’aree del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Trenitalia si è dimostrata interessata a svolgere le attività di collaborazione commerciale in questione in quanto utili a promuovere l’uso del servizio ferroviario per raggiungere i comuni di Agropoli, Castellabate, Santa Maria di Castellabate, San Marco di Castellabate, Vallo della Lucania, Casal Velino, Pioppi, Acciaroli.

Le attività in programma

Trenitalia garantirà la connessione diretta dalle stazioni di Vallo della Lucania/Castelnuovo e Agropoli e i comuni di Pollica, Casal Velino, Castellabate mediante un servizio su gomma con propri vettori. Il progetto prevede il coinvolgimento delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, le strutture di ristorazione e gli stabilimenti balneari che hanno aderito al progetto.

Ad oggi sono 87 le adesioni da parte delle attività turistico ricettive del territorio dei comuni di Castellabate, Casal Velino e Pollica che hanno aderito al progetto (cui è pronto ad entrare a far parte anche San Mauro Cilento). Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere garantiranno ai propri clienti, che soggiornino nella propria struttura ricettiva durante la vigenza dell’accordo e che abbiano acquistato un titolo di viaggio Trenitalia , uno sconto sull’importo totale del soggiorno o dei servizi di ristorazione; le strutture di ristorazione e gli stabilimenti balneari, per ogni pasto consumato, riconosceranno ai clienti uno sconto del 10% sull’importo totale del pasto esibendo il titolo di viaggio. Le strutture alberghiere garantiranno ai propri clienti, che soggiornino per almeno tre notti nella propria struttura ricettiva durante la vigenza dell’accordo, e che siano in possesso di un Trenitalia pass attivo e in corso di validità, uno sconto del 10 % sull’importo totale del soggiorno.