Cilento, green: attivata nuova stazione di ricarica auto elettriche

Il Comune di Caselle in Pittari si prepara a un’innovazione verde e sostenibile per i residenti e i visitatori. Da questi scampoli di estate, il centro cilentano può vantare una stazione di ricarica per auto elettriche di ultima generazione. L’azienda dietro questa iniziativa è la HeCharge, una divisione energetica della rinomata Helios S.p.A. Dopo un periodo di lavori, l’impianto è stato ufficialmente attivato, promettendo un’esperienza di ricarica efficiente e accessibile.

Una Colonnina elettrica strategicamente collocata

La nuova colonnina elettrica si trova in una posizione centrale e strategica, proprio in via Ferdinando Loguercio, nelle immediate vicinanze della Casa Comunale e di un ampio parcheggio pubblico. Questa posizione agevola l’accesso e l’utilizzo da parte dei cittadini, dei turisti e di chiunque necessiti di ricaricare il proprio veicolo elettrico.

Tecnologia all’avanguardia per la ricarica rlettrica

La stazione di ricarica è stata progettata con tecnologie all’avanguardia per offrire una soluzione di ricarica efficiente ed ecologica. Dotata di una potenza di 22 kW e una doppia presa Type 2, la stazione consente di effettuare ricariche rapide e affidabili.

Semplicità di utilizzo

La praticità è al centro di questa nuova iniziativa di ricarica. Gli utenti possono accedere alla ricarica tramite una Web App dedicata, che richiede una registrazione semplice e veloce. Basta scannerizzare il Qr Code per iniziare la procedura. In alternativa, è possibile utilizzare una scheda Rfid per avviare la ricarica. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, il sistema accetta PayPal, carte Mastercard e Visa, assicurando una gamma di opzioni comode e sicure per tutti gli utenti.

Sono sempre di più i comuni del territorio che hanno installato colonnine di ricarica sul proprio territorio.