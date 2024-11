Cilento: Gal casacastra e Gal cilento insieme per promuovere le bellezze del territorio

Il Gal casacastra nell’ambito della strategia di sviluppo partecipa al progetto di cooperazione Rural Food Revolution in partenariato con il Gal Cilento a Roma per un importante convegno per presentare le attività a sostegno dello stile di vita cilentano che con la dieta mediterranea rappresenta un importante veicolo di promozione per un territorio che si candida a diventare blue zone.

Il convegno si è tenuto questa mattina, giovedì 21 novembre, alla presenza di tanti rappresentanti dei Gal tra cui il vicepresidente del GAL casacastra, Aldo Luongo, il presidente del Gal Cilento, Gabriele De Marco e il professore Vincenzo Pepe.