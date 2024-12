Cilento: festività natalizie e turismo, il bilancio di ABBAC Campania

Il Cilento, meta prediletta durante la stagione estiva, fatica a intercettare flussi turistici significativi nel periodo invernale. Tuttavia, secondo Agostino Ingenito, presidente di Abbac Campania, il territorio cilentano possiede un enorme potenziale per ampliare la propria attrattività anche nei mesi più freddi.

Il bilancio

In un bilancio di fine anno, Ingenito ha sottolineato le opportunità offerte dal territorio, ma ha anche evidenziato alcune criticità. L’inflazione, con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, ha avuto un impatto significativo sulle strutture ricettive e sui servizi turistici, rendendo più complesso per gli operatori del settore investire in offerte competitive. Uno dei temi chiave resta la destagionalizzazione, un obiettivo strategico per superare la concentrazione del turismo nei soli mesi estivi.

“Serve un piano strutturato”

“Il Cilento ha risorse naturali, culturali e gastronomiche che possono essere valorizzate tutto l’anno,” ha dichiarato Ingenito, “ma serve un piano strutturato che metta in sinergia il pubblico e il privato.” In questo senso, i rapporti tra amministrazioni locali e imprenditori del turismo sono cruciali.

Se da un lato il settore pubblico dovrebbe investire in infrastrutture e promozione, dall’altro è necessario che gli operatori privati diversifichino le loro proposte per attrarre nuovi segmenti di mercato.