Cilento e Vallo di Diano sotto i riflettori con la miniserie “Mike – la voce degli italiani” in onda su Rai Uno

Il Cilento e il Vallo di Diano saranno protagonisti su Rai Uno. Lunedì 21 e martedì 22 ottobre, in prima serata, va la messa in onda della miniserie tv “Mike – la voce degli italiani“, diretta dal regista valdianese Giuseppe Bonito. Tra le location scelte per le riprese ci sono anche Castellabate e Perdifumo.

I due borghi cilentani ricopriranno un ruolo primario, hanno ospitato parte delle riprese con tutti gli attori protagonisti e il regista Bonito, originario di Polla.

La serie

Mike, la miniserie, porta sullo schermo tv la vita e la carriera di Mike Bongiorno, con un cast d’eccezione. Un racconto avvincente che ci trasporta indietro nel tempo, ma che allo stesso tempo ci parla del presente e dell’eredità di un’icona senza tempo.

Partendo dall’autobiografia “La versione di Mike”, scritta dallo stesso Mike con il figlio Nicolò, sono stati esplorati i momenti più significativi della sua vita. Un viaggio che inizia il 1971, quando Mike è già all’apice della carriera grazie al successo del programma tv “Rischiatutto”. Un percorso che intreccia momenti di gloria televisiva con ricordi privati, rivelandoci un Mike Bongiorno inedito. La guerra, il rapporto con i genitori, l’amore per l’Italia: la serie dipinge un ritratto intimo e autentico di un uomo che ha fatto la storia della televisione italiana, svelandoci le sfide, i sacrifici e i successi che hanno forgiato il mito.

Non ci resta che vedere la miniserie in onda lunedì e martedì su Rai Uno alle 21:30, un omaggio all’uomo che ha segnato la storia della televisione italiana con il suo indimenticabile “Allegria!”.