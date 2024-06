Cilento e Vallo di Diano: 10 comuni hanno già il sindaco. Oggi lo scrutinio (diretta su InfoCilento dalle 13.55)

Dieci comuni del salernitano hanno già il loro sindaco e il loro consiglio comunale. Sono quelli in cui partecipava alla competizione elettorale una sola lista: Cuccaro Vetere, San Pietro al Tanagro, Bellosguardo, Caselle in Pittari, Omignano, Ottati, Torchiara, Caggiano e Casalbuuono.

Per i primi cittadini l’unico obiettivo era il superamento del quorum, arrivato in alcuni casi già sabato (Ottati), in altri nella mattinata di domenica o, come nel caso di Caggiano, a pomeriggio inoltrato.

Nuovi sindaci e riconferme

Simone Valiante torna ad amministrare Cuccaro Vetere, comune che lo ha lanciato politicamente. Dopo un periodo di assenza dall’attività amministrative Valiante si è riproposto all’elettorato e promette di dedicarsi al suo Comune e al Parco del Cilento con voglia di riscatto personale e del comprensorio.

A Bellosguardo la conferma del primo cittadino Giuseppe Parente è arrivata nella tarda mattinata di ieri. Per lui si tratta del quarto mandato, in virtù proprio del superamento dello scoglio del limite di mandati voluto dal governo Meloni.

Quarta fascia tricolore anche per il sindaco di Caselle in Pittari Gianpiero Nuzzo; per lui, però, non si tratta di mandati consecutivi.

A Gioi la sindaca Maria Teresa Scarpa fa il bis, quorum raggiunto nel primo pomeriggio di domenica come ad Omignano dove Raffaele Mondelli guiderà per altri cinque anni il comune alle falde del Monte Stella.

Nel Vallo di Diano dopo cinque anni di assenza ritorna primo cittadino di Casalbuono Attilio Romano, già presidente del Gal. A Caggiano Modesto Lamattina continuerà a governare con gran parte della squadra che lo ha già affiancato nel quinquennio precedente. A San Rufo eletto l’82enne Enrico Zambrotti, politico di lungo corso che torna primo cittadino dopo ben vent’anni.

Per i 10 sindaci lo scrutinio di oggi servirà soltanto a verificare che vi sia una maggioranza di voti validi. InfoCilento seguirà lo spoglio dai comuni del Cilento e Vallo di Diano in diretta a partire dalle 13.55 in streaming su InfoCilento.it e sul Canale 79 del digitale terrestre.