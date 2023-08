Cilento: due interventi di salvataggio della Guardia Costiera

Doppio intervento nella giornata di ieri per gli uomini dell’ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro agli ordini del Tenente di Vascello Amalia Mugavero. Una prima operazione è stata effettuata dal personale della Guardia Costiera lumgo la costa di Marina di Camerota e più precisamente presso la spiaggia del Pozzallo. L’intervento si è reso necessario a causa della lussazione di una spalla di un turista 29enne che si trovava proprio sulla nota spiaggia cilentana.

Il soccorso

Arrivata la macchina dei soccorsi, tempestivo è stato l’arrivo degli uomini della Guardia Costiera di Marina di Camerota a bordo del proprio gommone in compagnia del personale del 118. Raggiunta in breve tempo la spiaggia, al malcapitato sono state prestate le prime cure proprio lungo l’arenile.

Il 29enne con evidente stato di difficoltà a causa della lussazione subita, è stato nell’immediato visitato e immobilizzato dai sanitari del 118. Subito dopo l’uomo è stato trasportato presso il porto di Marina di Camerota per le necessarie cure del caso.

L’intervento a Pisciotta

Nel pomeriggio invece il personale della Guardia Costiera è intervenuto nelle acque antistanti la località turistica di Marina di Pisciotta, frazione costiera del Comune di Pisciotta, per mettere in salvo gli occupanti di una piccola imbarcazione in evidente stato di difficoltà.

La barca infatti a causa del repentino cambiamento del meteo era andata in avaria.

Provvidenziale l’intervento del personale marittimo di Palinuro che in breve tempo ha tratto in salvo gli occupanti del natante. Quest’ultimi sono stati poi trasportati sul porto di Palinuro. Fortunatamente nessun ferito.