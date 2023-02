Cilento: comuni insieme per un progetto sulla videosorveglianza

Più sicurezza e controllo sul territorio, visto soprattutto il crescente numero di furti nell’ultimo periodo nel Cilento. Cuccaro Vetere e Futani si sono uniti per un progetto di videocontrollo per la sicurezza urbana dei rispettivi comuni, nell’importo complessivo di € 246.178,64.

Risorse dal Ministero per l’installazione di un sistema di videosorveglianza

Cuccaro e Futani hanno presentato congiuntamente la domanda di ammissione a finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità. Passo propedeutico per il finanziamento è stata la sottoscrizione del “Patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura di Salerno.

Obiettivo del programma Nazionale del Ministero dell’Interno è il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del Sud Italia, con limite di finanziamento per ciascun progetto di € 250.000,00.

Le zone interessate

I due Comuni intendono rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio ed in particolare nelle aree sensibili (svincoli della strada a scorrimento veloce sp. 430 “Cilentana”, strada SS.18 attraversante il centro abitato, sedi di uffici pubblici, plessi scolastici, centri storici, chiese e monumenti e piazze, isole ecologiche, cimiteri ecc.).

In partecipare il territorio dei due comuni contempla due assi principali di passaggio per l’Italia Meridionale (SS.18 e Variante alla SS.18 sp. 340), lungo i quali, purtroppo, si muove anche gran parte della criminalità a seguito degli assi turistici (Palinuro – Sapri), sull’asse Campano – Calabro, oltre alla micro criminalità che spesso prende di mira i piccoli centri.