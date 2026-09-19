Cilento, bilancio positivo per l’estate 2026. Coccorullo: “Puntiamo sull’aeroporto”

L’estate 2026 è giunta al termine ed è il momento di tracciare un bilancio su quanto realizzato in termini di presenze nell’intero territorio cilentano. A fare il punto della situazione è il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Giuseppe Coccorullo. L’ente esprime soddisfazione per una stagione estiva che ha registrato dati confortanti, sia nei borghi della fascia costiera sia nelle aree interne. Al contempo, la presidenza intende accendere i riflettori sulle potenzialità ancora inespresse del territorio.

Volano aeroporto e destagionalizzazione: la strategia del Parco

Il focus strategico si concentra sulla risorsa rappresentata dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Secondo il presidente Coccorullo, lo scalo possiede la capacità strutturale di attrarre flussi consistenti di turisti stranieri. L’obiettivo istituzionale rimane il consolidamento del progetto di destagionalizzazione dell’offerta turistica su tutto il territorio di competenza.

Cultura ed eventi: la rassegna “Weekend al Parco” ad ottobre

In questa prospettiva di ampliamento della stagione turistica, il Parco Nazionale del Cilento ha promosso la rassegna itinerante “Weekend al Parco” per il mese di settembre. L’iniziativa prevede un calendario di appuntamenti di elevato spessore culturale, concepiti per richiamare pubblico e generare presenze oltre i flussi balneari tradizionali.