Cilento Autentico DMO: definita l’intesa per il sostegno alle iniziative commerciali e promozionali per il Cilento

Si è tenuto ieri a Napoli un importante incontro tra il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed il Presidente di Cilento Autentico DMO, Marco Sansiviero. L’obiettivo: delineare le linee progettuali e le modalità di sostegno per una serie di iniziative commerciali e promozionali che Cilento Autentico attuerà nei prossimi mesi. Queste iniziative sono mirate a sfruttare al massimo i mercati della domanda attualmente collegati con voli diretti al nuovo aeroporto di Salerno.

All’incontro hanno partecipato, oltre al Governatore De Luca ed al Presidente Sansiviero, anche il Prof. Felice Vertullo, responsabile marketing di Cilento Autentico DMO.

Le dichiarazioni

Durante l’incontro, il Governatore De Luca ha sottolineato l’importanza strategica di tali iniziative per il rilancio turistico ed economico del Cilento, area di straordinaria bellezza naturale e culturale. «La Regione Campania è impegnata a sostenere lo sviluppo del turismo nel Cilento, un territorio che merita di essere valorizzato e promosso sia a livello nazionale sia internazionale. Il nuovo aeroporto di Salerno rappresenta un’opportunità unica per attirare un numero sempre maggiore di visitatori, contribuendo così alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro», ha dichiarato il Governatore De Luca.

Le iniziative discusse mirano a potenziare la visibilità del Cilento sui mercati internazionali, sfruttando i collegamenti aerei diretti recentemente attivati dall’aeroporto di Salerno verso diverse città europee. Tra le azioni programmate, particolare rilevanza avranno campagne di marketing digitale 5.0, attività di co-marketing con i principali player dei mercati della domanda e l’organizzazione di eventi promozionali sia in loco che nelle principali città collegate.

La soddisfazione del presidente Marco Sansiviero

Il Presidente di Cilento Autentico DMO, Marco Sansiviero, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro: «Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per il futuro del turismo nel Cilento. Grazie al supporto della Regione Campania e alle nuove opportunità offerte dall’aeroporto di Salerno, siamo pronti a mettere in campo una serie di iniziative che permetteranno di far conoscere le bellezze del nostro territorio a un pubblico sempre più vasto. La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Il supporto della Regione Campania ci dà la forza e le risorse necessarie per affrontare le sfide future con determinazione e ottimismo. Lavoreremo intensamente per creare sinergie con operatori turistici e istituzioni locali al fine di garantire un’offerta turistica di altissima qualità utile a sostenere l’arrivo di flussi turistici in bassa stagione».

Anche il Prof. Felice Vertullo ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Regione Campania: «Il sostegno istituzionale è cruciale per il successo delle nostre iniziative. L’incontro di oggi ci ha permesso di definire con chiarezza le strategie da adottare per promuovere il Cilento sui mercati internazionali. Siamo convinti che, grazie al nuovo aeroporto di Salerno e alle campagne di marketing che implementeremo, riusciremo a incrementare significativamente il flusso turistico verso la nostra area».

I programmi

Il piano di azione definito prevede, tra le altre cose, la creazione di pacchetti turistici integrati che combinano visite culturali, escursioni naturalistiche e esperienze enogastronomiche, allo scopo di offrire ai visitatori un’esperienza completa e indimenticabile del Cilento e delle aree limitrofe. Inoltre, saranno sviluppate collaborazioni con influencer e blogger internazionali per ampliare ulteriormente la visibilità del territorio.

Il Cilento, con le sue bellezze naturali, il patrimonio storico-culturale, i riconoscimenti UNESCO e le tradizioni enogastronomiche, ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica di primo piano a livello internazionale. Grazie alle nuove iniziative che saranno sostenute dalla Regione Campania e all’impegno di Cilento Autentico DMO, si prospetta un futuro ricco di opportunità e successi per questo straordinario territorio.