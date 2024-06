Cilento: arrivano i poliziotti in acquscooter. Controllate 100 persone e 40 imbarcazioni

Nel weekend che ha segnato l’inizio del Meeting del Mare, che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani a Marina di Camerota, il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha disposto un’operazione di controllo via mare.

L’operazione “Alto Impatto” ha visto monitorate oltre 100 persone e 40 imbarcazioni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela del territorio costiero del Cilento.

La Sezione mare di Salerno, guidata dal sovrintendente Alfonso Vicinanza, ha messo in campo gli agenti in aquascooter per controllare il litorale di Marina di Camerota, compresa Punta degli Infreschi. Tuttavia, il servizio di controllo non si è limitato a questo solo tratto di costa, estendendosi a tutta la fascia costiera del basso Cilento.

I risultati dell’operazione sono stati significativi e proseguiranno per tutta la stagione estiva.