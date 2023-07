Cilento: alla scoperta dei nidi di caretta caretta | VIDEO

Sono 21 le nidificazioni di caretta caretta in Campania. Nel Cilento se ne segnalano 11; un dodicesimo è ad Eboli. In questi giorni grande è il lavoro dei volontari dell’Enpa e di altre associazione che stanno dando il loro contributo per intercettare e salvaguardare i nidi.

Un lavoro costante che vede impegnati anche gli esperti della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.