Cilento, a Sapri fa tappa il “Triathlon”: domenica la finale di Tri Kids

Il triathlon ritorna nel Cilento e più precisamente nella città di Sapri dove domenica 6 Ottobre si terrà la finale di “Tri Kids”. Si tratta di un circuito che è partito il 23 Giugno da Martina Franca per poi fare tappa a Bari, il 1 Settembre, e Palmi il 22 Settembre e concludersi la prossima domenica per la finale nella città della Spigolatrice. Diverse le gare che verranno impegnati giovani dai 6 ai 19 anni provenienti dalle regioni della macro area del Sud Italia: Campania, Basilicata, Puglia , Calabria e Sicilia.

L’evento

L’evento, organizzato dall’Associazione “Ad Maiora” in collaborazione con l’associazione sportiva “Emmevi Asd” di Napoli – associata Fitri – riporta in Cilento il triathlon questa volta però focalizzando l’attenzione sui giovani. A credere nel progetto oltre al Comune di Sapri anche l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e la Banca BCC Magna Grecia, oltre al neo costituito Rotaract Sapri Golfo di Policastro che vedrà i propri soci impegnati in prima linea. Sono attesi tra i 150 e i 200 atleti oltre gli accompagnatori che domenica affolleranno il lungomare di Sapri per una domenica mattina di sport e di festa.

Questo sarà il primo appuntamento di un progetto che tende attraverso lo sport a far conoscere le bellezze del nostro territorio e soprattutto, punto focale dell’Associazione Ad Maiora, creare eventi per destagionalizzare i flussi turistici.