Cilento: 2 Comuni insieme per la riqualificazione del territorio

Vibonati e Santa Marina parteciperanno congiuntamente a un bando per la riqualificazione dei “Piccoli comuni“. La definizione riguarda tutti i comuni che abbiano un numero di abitanti inferiore a 5 mila.

I comuni si consorzieranno mediante la stipula di un protocollo d’intesa, prima di procedere alla partecipazione.

Il comune di Santa Marina assumerà il ruolo di comune capofila e, dunque, si assumerà l’onere di redigere la documentazione necessaria alla presentazione del bando.

I fondi per la riqualificazione

Arrivano dal ministero dell’Interno, che ha stanziato delle somme per lo sviluppo dei “piccoli Comuni”. Dal 2018 al 2023 sono 15 milioni di euro all’anno. I comuni possono beneficiare di questi soldi per impegnarsi nella tutela del patrimonio artistico e culturale, come si propongono di fare Vibonati e Santa Marina con il loro progetto di riqualificazione. E’ prevista anche la possibilità di diminuire il rischio idrogeologico e di fare investimenti sull’istruzione, ristrutturando ed efficientando gli edifici scolastici.

Il bando

Il bando per la presentazione del progetto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 15 luglio scorso. esso prevede che ciascun comune possa ottenere un massimo di 700 mila euro. Per i comuni consorziati tale cifra va moltiplicata è per ilo numero di membri del consorzio. Nel caso di Santa Marina e Vibonati, dunque, il massimo richiedibile è di un milione e 400 mila euro. Tuttavia, non sono ancora noti i dettagli del progetto e l’importo che i comuni richiederanno.