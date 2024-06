Cilento, 15 nidi di caretta caretta in due settimane: è record

È iniziata da due settimane la stagione della nidificazioni delle tartarughe caretta caretta e in Campania è già record. Ben quindici i nidi scoperti lungo la costa, la maggior parte dei quali nel Cilento. Dopo il primo rinvenuto a Palinuro, altre segnalazioni sono arrivate da Acciaroli, Pioppi, Marina di Camerota e Ascea. Quest’ultima località si conferma nursery ideale per le caretta caretta: ad oggi sono ben 5 le nidificazioni. Ulteriori nidi sono presenti a Castelvolturno e Licola.

A monitorare la costa i volontari dell’Enpa, supportati dagli esperti del centro Anton Dohrn di Napoli. A loro il compito di mettere in sicurezza i nidi in attesa della schiusa. Le prime nascite sono attese per la seconda metà di luglio.