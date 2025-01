Cilentana, svolta storica per Lustra: il comune inserito nelle indicazioni stradali

Dopo oltre trent’anni dall’apertura della superstrada SP340 – Var SS18, il Comune di Lustra ottiene finalmente il riconoscimento atteso da anni: il nome è stato inserito nella segnaletica stradale. Un risultato che segna una svolta significativa per la comunità locale e pone fine a una lunga battaglia portata avanti da diverse amministrazioni comunali. Fino ad oggi, infatti, l’uscita non riportava alcun riferimento a Lustra, privando viaggiatori e residenti di un’indicazione fondamentale per l’orientamento.

La soddisfazione del sindaco, Luigi Guerra

Le richieste ufficiali, presentate al Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Onorevole Tullio Ferrante, hanno finalmente trovato ascolto. L’intervento del Sottosegretario, che si è dimostrato sensibile alle necessità del territorio, è stato decisivo per portare a termine questa iniziativa. “Oggi vediamo riconosciuto un diritto che attendevamo da decenni, grazie all’onorevole Ferrante per l’impegno e per aver reso possibile l’inserimento del nostro Comune nelle indicazioni stradali,” così il primo cittadino, Luigi Guerra.

Una svolta significativa per l’intera comunità

L’aggiunta del nome “Lustra” alla segnaletica della superstrada rappresenta non solo un passo avanti in termini di visibilità, ma anche un segnale di attenzione verso le piccole comunità. Un risultato che, oltre a semplificare la viabilità, rafforza il senso di identità e appartenenza per i cittadini di Lustra.