Cilentana, preoccupazioni per soccorsi e pendolari

La comunità del basso Cilento preoccupata per i tempi necessari alla riapertura della Cilentana. Ci vorranno non meno di sei mesi e ciò ha generato incertezza e preoccupazione. La prima incognita riguarda la definizione della progettazione e la stesura del cronoprogramma. Solo dopo questi passaggi sarà possibile avere maggiori dettagli sulla reale durata della chiusura.

Disagi e preoccupazione

La chiusura del tratto tra Vallo della Lucania e Massicelle, causata da un problema strutturale sul viadotto Acquarulo, suscita preoccupazione per i disagi e i danni che potrebbe arrecare alle comunità locali. Ci vogliono infatti circa 30 minuti per percorrere la strada alternativa, la SS18, con notevoli problemi per i residenti, i pendolari e gli operatori sanitari. Proprio mezzi di soccorso e trasporti pubblici destano risentono maggiormente delle criticità. Si pensi alle ambulanze che devono raggiungere l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Gli interventi di manutenzione

La Provincia di Salerno ha risposto inviando una squadra di operai sulla strada regionale 448 ex strada statale 18.