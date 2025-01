Cilentana: nove mesi di disagi per lavori sui viadotti

L’ANAS ha emesso un’ordinanza necessaria per i lavori di completamento e ammodernamento della Cilentana, nel territorio di Prignano Cilento. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali nella regione.

Dettagli dell’Ordine

L’ordinanza firmata dal responsabile della struttura territoriale Nicola Montesano, prevede un restringimento della carreggiata su un tratto specifico della SS 18 VAR, compreso tra i chilometri 112+900 e 114+550. I lavori, che hanno preso il via il 20 gennaio scorso, si protrarranno fino al 30 ottobre 2025, comporteranno la modifica temporanea della viabilità in entrambe le direzioni, nord e sud. Durante questo periodo, sarà imposto un limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Motivazioni e obiettivi

L’ordinanza è stata emessa per consentire ad un’impresa di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere stradali. Interventi essenziali per migliorare la sicurezza stradale, in particolare nei punti critici rappresentati dai viadotti Taviano I, Taviano II e Rinconte. La decisione di non attivare un senso unico alternato è stata presa considerando la contiguità dei viadotti e l’estensione del cantiere.

Gli automobilisti sono avvisati che le operazioni di restringimento della carreggiata potrebbero causare ritardi e congestioni nel traffico.