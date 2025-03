Cilentana: disagi al traffico per i cantieri, timori per le festività pasquali | VIDEO

I pendolari che quotidianamente percorrono la Cilentana si trovano ad affrontare un periodo di forte criticità, con cantieri che stanno causando rallentamenti e disagi significativi e c’è chi teme che l’arrivo delle festività pasquali, con il conseguente aumento del traffico turistico, possa aggravare le situazione.

Viadotto Marconi: criticità strutturali e senso unico alternato

Il Viadotto Marconi, situato tra gli svincoli di Roccagloriosa e Poderia, rappresenta uno dei punti più critici.

Un’ispezione tecnica ha rivelato la presenza di crepe e segni di usura, rendendo necessaria l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo. Tale provvedimento, adottato da Anas, mira a ridurre il carico sulla struttura in attesa di interventi di consolidamento. Tuttavia, questa misura sta causando code e disagi per chi viaggia tra Sapri e Vallo della Lucania. Tra Roccagloriosa e Policastro Bussentino è presente anche un ulteriore restringimento della carreggiata per opere di messa in sicurezza del tratto viario.

Prignano Cilento: lavori di manutenzione e limitazioni alla viabilità

Anche tra Prignano Cilento e la Diga Alento si registrano restringimenti della carreggiata e limiti di velocità a 50 km/h sui viadotti Taviano I, Taviano II e Rinconte. I lavori, parte di un progetto di manutenzione e adeguamento della sicurezza che riguarda varie infrastrutture, proseguiranno fino al 30 ottobre 2025. Anas in questo caso ha optato per limitazioni alla carreggiata anziché per un senso unico alternato, al fine di evitare blocchi totali della circolazione.

Impatto sul turismo e disagi per le comunità locali

L’accumulo di cantieri e limitazioni alla viabilità rischia di avere un impatto negativo sul turismo, con potenziali disagi per i visitatori durante il periodo pasquale e i mesi estivi e ancor di più per i pendolari, che in quel periodo soffriranno ancor di più le problematiche determinate dai cantieri.