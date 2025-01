Cicloturismo e turismo equestre: ecco le proposte di legge del consigliere regionale, Tommaso Pellegrino

Durante i recenti lavori della Commissione Turismo, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha presentato due proposte di legge, di cui Pellegrino è il primo firmatario: la legge sul cicloturismo e la legge sul turismo equestre.

Le leggi

La Legge sul Cicloturismo, recentemente approvata, segna un passo concreto verso la valorizzazione dei percorsi ciclabili della Regione Campania. Con l’aumento della domanda di turismo sostenibile a livello globale, questa legge mira a incentivare la creazione e il miglioramento di itinerari ciclabili, contribuendo così a un turismo più ecologico e responsabile. Durante la seduta, è stata incardinata anche la proposta di legge sul turismo equestre. L’obiettivo è promuovere percorsi sicuri e ben organizzati per gli appassionati di equitazione, garantendo al contempo il benessere degli animali coinvolti e garantendo un’esperienza di qualità per i turisti.

L’obiettivo: rafforzare le opportunità di crescita in regione

L’impegno di Pellegrino e della Commissione è quello di rafforzare il turismo esperienziale in Campania, un settore in rapida espansione che offre nuove opportunità di crescita e valorizza i paesaggi unici della regione. Con queste iniziative, si intende creare un quadro legislativo solido per chi desidera investire nel cicloturismo e nel turismo equestre, assicurando una fruizione più sicura e organizzata dei nostri territori.

Le dichiarazioni

“Con queste iniziative, ha sottolineato Tommaso Pellegrino, puntiamo a creare un punto di riferimento legislativo per chi investe in cicloturismo e in turismo equestre. Rendere la fruizione dei nostri territori più sicura e organizzata. Valorizzare le risorse paesaggistiche attraverso esperienze uniche e coinvolgenti. Un ringraziamento sentito al Presidente della Commissione Turismo del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Mensorio , per il prezioso lavoro svolto. Un particolare grazie va all’Assessore al Turismo, Prof. Felice Casucci , per la sua straordinaria disponibilità, il suo impegno e la sua lungimiranza, che rappresentano un punto di forza per il futuro del turismo campano.

La Campania è pronta a diventare un punto di riferimento per il turismo esperienziale, un settore che racconta la bellezza, la cultura e l’autenticità del nostro territorio”.