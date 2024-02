Cicerale, ecco il programma per i festeggiamenti di Carnevale | VIDEO

Cicerale e le sue frazioni festeggeranno la ricorrenza di carnevale sabato 10. I classici carri allegorici, che sfileranno per le vie del borgo, prenderanno il via da Località “San Felice” alle ore 14.

Alle 16.30 è previsto l’arrivo degli animatori, per il divertimento dei più piccoli. L’iniziativa è nata dallo sforzo congiunto di tutte le associazioni ciceralesi, ce l’ha raccontata la tesoriera del Forum dei Giovani, Syria Corrente.