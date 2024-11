Cicerale, celebrazioni 4 novembre: Comune dedica 14 strade ai Caduti in guerra

In occasione della commemorazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Cicerale ha organizzato una cerimonia speciale per il 4 novembre. Nello specifico sono state inaugurate quattordici strade, già dedicate ai cittadini di Cicerale morti o dispersi in guerra.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Banda Musicale e degli alunni della Scuola di Cicerale, creando così un’importante opportunità di condivisione e di riflessione collettiva in onore dei caduti.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per onorare il sacrificio di coloro che hanno servito il Paese e per mantenere viva la memoria storica nella comunità.