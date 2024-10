Cicerale celebra le forze armate e dedica 14 strade ai caduti

In occasione della commemorazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Cicerale organizza una cerimonia speciale per il 4 novembre. L’evento vedrà la partecipazione dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Banda Musicale e degli alunni della Scuola di Cicerale, creando così un’importante opportunità di condivisione e di riflessione collettiva in onore dei caduti.

Il programma del 4 novembre

Il programma della giornata prevede un corteo che partirà dalla Casa Comunale alle ore 10:00, con arrivo in Piazza Primicile Carafa. Durante la cerimonia, saranno effettuate la deposizione di una corona di alloro davanti al Monumento ai Caduti, l’alzabandiera e un momento di raccoglimento, seguiti dalla celebrazione della Santa Messa.

Un momento significativo dell’evento sarà l’inaugurazione di quattordici strade, già dedicate ai cittadini di Cicerale morti o dispersi in guerra. Questo gesto rappresenta un’importante occasione per onorare il sacrificio di coloro che hanno servito il Paese e per mantenere viva la memoria storica nella comunità.

Le strade che saranno inaugurate includono:

Vico Matteo Gioia

Via Giorgio Ruggiero

Vico Fabiano Raffaele

Vico Francesco Paladino

Vico Tommaso Del Galdo

Vico Cafasso Mauro

Vico Giuseppe Cammarota

Vico Antonio Corrente

Vico Vincenzo Voria

Vico Pasquale Cammarota

Vico Tolomeo Raffaele

Via Nicola Guariglia

Via Francesco Tolomeo

Via Ermanno Angotti.

Con questa iniziativa, il Comune di Cicerale intende rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la memoria storica del nostro Paese, sottolineando l’importanza del ricordo e del rispetto per coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la dignità della nostra nazione.