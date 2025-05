Cicerale celebra gli 80 anni dalla Liberazione con un convegno pubblico

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il comune di Cicerale rinnova il proprio impegno nel custodire la memoria storica e i valori della Resistenza, promuovendo un momento di riflessione aperto a tutta la cittadinanza. Domani, domenica 4 maggio alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare Comunale, si terrà un convegno pubblico che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi e giovani del territorio. Sarà un’occasione per ricordare le donne e gli uomini che hanno lottato per la libertà e per confrontarsi insieme sul significato attuale di democrazia e partecipazione.

Gli interventi

Apriranno l’incontro il sindaco Giorgio Ruggiero e l’assessora alla cultura Chiara Valva. Seguiranno gli interventi dell’avvocato Enzo Migliorino della Presidenza Onoraria ANPI Salerno, di Anna Shkabara dottoressa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, e del rappresentante del Direttivo del Forum Giovani Carmine Tedone. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di ANPI Salerno, Pro Loco Cicerale, Forum Giovani Cicerale, Associazione Culturale San Giorgio e Associazione Culturale San Felice.

Un momento di riflessione e condivisione

Sarà un momento importante per condividere storie, esperienze e pensieri, ma anche per rinnovare il nostro impegno verso una società più giusta, libera e democratica. Un invito aperto a tutte e tutti, per celebrare insieme il valore della libertà.