Cicerale, bare abbandonate: intervento immediato dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Cicerale ha prontamente risposto all’increscioso episodio di abbandono illecito di bare sul territorio. Grazie alla collaborazione con i Carabinieri, le bare sono state recuperate e ricollocate presso il cimitero comunale.

Intervento immediato e corretto smaltimento

L’intervento tempestivo ha permesso la rimozione delle bare e il loro trasferimento al cimitero comunale, dove sono state avviate le procedure per il corretto smaltimento. L’Amministrazione ha affidato tale compito a ditte specializzate, in conformità con le normative vigenti.

Condanna ferma dell’atto e ringraziamento alle Forze dell’Ordine

L’Amministrazione Comunale ha espresso una ferma condanna per questo atto vile e irrispettoso, che offende il senso di civiltà e il rispetto dovuto ai defunti e alla comunità. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle Forze dell’Ordine per la tempestività e l’efficacia dell’intervento, ribadendo l’impegno costante per la tutela del territorio e il rispetto dei luoghi sacri.