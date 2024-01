Chiusura Cilentana, i sindacati: «Trasporti impeccabili»

Il trasporto pubblico messo a disposizione per ovviare alla chiusura della Cilentana tra Cuccaro Vetere e Ceraso è impeccabile. Lo chiariscono i sindacati di categoria rispondendo alle tante lamentele di amministratori e soprattutto pendolari in merito ai disagi provocati dalla necessità di percorrere una via alternativa.

La posizione dei sindacati

Di fatto, però, i sindacati evidenziano che il problema non riguarda i pullman messi a disposizione da Busitalia. «Il servizio è stato programmato con l’utilizzo di diversi autobus provenienti dal deposito aziendale di Salerno, di cui uno di tipo Beulas (2 piani) e altri provenienti dalla rimessa di Vallo Scalo – fanno sapere – Tali veicoli hanno garantito lo spostamento in maniera impeccabile e comoda a tutti gli studenti. Alcuni autobus presentavano addirittura posti a sedere liberi».

Le criticità

In realtà le criticità nel concreto esistono e riguardano non tanto il tipo di autobus utilizzato quanto la rimodulazione degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza che ha indotto qualcuno a definire gli studenti degli “eroi”. Un termine che ha provocato rabbia tra quanti vivono nelle aree interne: «Definire eroe chi anticipa la partenza da scuola e affronta qualche curva in più è assurdo. Chi dal Cilento interno deve raggiungere i grandi centri con strade impervie e spesso in pessimo stato, da sempre è costretto a levatacce e a percorsi disagevoli, non soltanto nelle emergenze. Chi ha scelto di vivere in queste zone è il vero eroe».