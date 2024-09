Chiuso per lavori l’ufficio postale di Stella Cilento

Chiude temporaneamente l’ufficio postale di Stella Cilento, sito in Via Roma, per lavori infrastrutturali del progetto Polis. Si tratta di interventi di potenziamento i quali prevedono l’installazione di un Postamat, per migliorare la qualità dei servizi al servizio dei cittadini.

La sede è infatti inserita nel contesto di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane per facilitare e velocizzare l’accesso ai servizi pubblici nei comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’intento di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e di colmare il divario digitale.

La chiusura

A partire da oggi 17 settembre e per tutto il periodo di chiusura, l’ufficio postale verrà trasferito in appoggio presso l’ufficio postale di Sessa Cilento, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, e sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.

La clientela potrà svolgere tutte le operazioni effettuabili presso il proprio l’Ufficio di radicamento compreso il ritiro della corrispondenza.

Salvo imprevisti, la sede di Stella Cilento riaprirà mercoledì 25 settembre.