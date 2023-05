Chiuso il ponte sulla Strada Provinciale 88 ad Altavilla Silentina: disagi e percorsi alternativi per i cittadini

Il ponte sulla Strada Provinciale 88 che attraversa il comune di Altavilla Silentina è stato chiuso al transito da diverso tempo, con notevoli disagi per la popolazione costretta, per raggiungere alcune zone, a fare giri ben più lunghi.

Le dichiarazioni

Sulla questione è intervenuto il consigliere comunale, delegato ai rapporti con gli enti, Giovanni Russo che, dopo essersi scusato con tutta la popolazione e con i commercianti per i disagi subiti e dopo aver ribadito che si tratta di una strada la cui competenza spetta alla Provincia, ha ricordato ai cittadini che è meglio vivere un disagio di qualche giorno per avere un ponte migliore, più grande ma soprattutto più sicuro.

“La tardiva consegna dei lavori che, ribadiamo sono stati appaltati dalla Provincia e non dal Comune, è dovuta alla condizioni meteo che in alcuni giorni non hanno permesso alla ditta di lavorare, ricordiamo che è interesse della ditta appaltatrice finire prima per essere pagata. La consegna dei lavori è stata prorogata al 30 maggio al fine di verificare la sicurezza e la stabilità dell’opera realizzata” ha affermato Russo.

Il consigliere comunale ha fatto sapere, inoltre, che il comune, guidato dal sindaco Franco Cembalo, sta monitorando quotidianamente l’andamento dei lavori e che dopo l’intervento la larghezza del ponte sarà ampliata per renderlo più sicuro.

L’appello di Russo ai cittadini

“Vi chiediamo di pazientare ancora qualche altro giorno per inaugurare insieme il nuovo tratto più largo e soprattutto più sicuro. Grazie a tutti voi perché anche i vostri messaggi, a volte di disappunto e preoccupazione, sono per noi, il motivo per far bene e far sì che le cose che facciamo siano fatte con più oculatezza e parsimonia” questo l’appello ai cittadini di Russo.