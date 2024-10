“Chiedilo al Nutrizionista!”: parte la nuova rubrica di InfoCilento dedicata all’alimentazione a cura del Dott. Andrea Ricci

Parte un nuovo programma nel palinsesto di InfoCilento: “Chiedilo al Nutrizionista!”. Una rubrica dedicata ai temi dell’alimentazione e della nutrizione, a cura del Dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, già autore, lo scorso anno, sempre per la nostra emittente, della rubrica di successo “Un caffè con il nutrizionista”.

La rubrica

La rubrica, che avrà cadenza mensile, prenderà il via sabato 26 ottobre e vedrà come protagonisti i telespettatori. Le tematiche affrontate dal dott. Ricci durante i diversi appuntamenti della rubrica, infatti, saranno decise dalle domande che gli potranno essere rivolte tramite email scrivendo all’indirizzo nutrizionericci@virgilio.it.

L’importanza dell’alimentazione corretta

L’alimentazione corretta e bilanciata è indispensabile per garantire i fabbisogni in termini di energia e nutrienti ma soprattutto mantenere e conservare nel tempo quello stato di salute così come definito dall’ OMS: “Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità”. I telespettatori potranno, così, sciogliere i loro dubbi riguardo la nutrizione, la dieta e il benessere in generale, un settore dove molto spesso è facile cadere vittima di fake news, notizie fuorvianti e falsi miti alimentari duri a morire.

La rubrica sarà un modo per scoprire ogni mese un alimento diverso

Ogni mese si andrà alla scoperta di un alimento diverso, dalla frutta alla verdura e ai cereali, dai legumi al pesce concentrandosi in particolare sull’importanza dell’alimento in questione, sulle sue proprietà organolettiche, i benefici nutrizionali, le controindicazioni e i consigli su come è meglio assumerlo.

L’appuntamento con la rubrica “Chiedilo al Nutrizionista!” è quindi per ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre, oppure è possibile seguirla in streaming sul sito InfoCilento.it o ancora rivederla sul canale YouTube di InfoCilento.