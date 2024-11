“Chiedilo al nutrizionista!”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Secondo appuntamento della rubrica mensile di InfoCilento, curata da Andrea Ricci, nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione.

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato la corretta composizione della colazione salata e i falsi miti legati al consumo di prodotti senza glutine e del bere alcolici a fine pasto per facilitare la digestione. Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali della zucca.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.