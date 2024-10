Ceraso, torna l’incubo dei ladri: la rabbia dei residenti

Non si placa l’ondata di furti nel territorio cilentano. La scorsa notte in località Santa Barbara di Ceraso i malviventi sono ritornati in azione.

I ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione già presa di mira nei mesi scorsi, quando i proprietari non si trovano in casa. Finestre scardinate e allarme di sicurezza inserito, preso a martellate.

La camera da letto lasciata a soqquadro e pochi oggetti di valore portati via.

La reazione dei residenti

Cresce la rabbia della cittadinanza che continua a vivere nella paura.

I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno investigando su quanto accaduto. Inoltre, sembrerebbe che nella stessa notte i malviventi abbiano tentato di entrare in altre due abitazioni senza però riuscirci.

Nonostante il rafforzamento delle forze armate con l’arrivo nel circondario territoriale di Vallo della Lucania della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, i ladri sembrano non fermarsi.