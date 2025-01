Ceraso: l’ex Municipio diventa un moderno spazio di co-working

Un nuovo capitolo per il prestigioso palazzo dell’ex Municipio di Ceraso, trasformato in un moderno centro di co-working che mette a disposizione della comunità e dei territori circostanti spazi per lo studio e il lavoro, una biblioteca ricca di volumi e una connessione internet gratuita. L’ambiente, curato nei minimi dettagli, è luminoso, silenzioso e pulito, garantendo le condizioni ideali per concentrarsi, lavorare da remoto o approfondire gli studi, il tutto immersi nella bellezza storica del palazzo.

Le dichiarazioni

“È un traguardo importante per la nostra comunità“, dichiara Antonio Cerullo vicesindaco di Ceraso. “Desideravamo, con il Sindaco e tutta l’amministrazione, da tempo valorizzare questo spazio e renderlo fruibile a tutti i cittadini“, conclude.

Il nuovo polo, attrezzato con una stampante, una smart TV e spazi confortevoli, arricchisce ulteriormente l’offerta per chi cerca un luogo funzionale e accogliente. L’ex Municipio non è più solo un edificio simbolico, ma un vero e proprio centro di incontro e scambio culturale.

Orari di apertura

Lo spazio sarà aperto tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 18:00, con ulteriori aperture il martedì e il giovedì mattina dalle 8:30 alle 13:00.