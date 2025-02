Ceraso: entra nel vivo il progetto “Bio distretto Cilento solidale” | VIDEO

Sabato 22 febbraio 2025, presso l’Agriturismo La Petrosa, si è svolta con grande partecipazione la giornata dimostrativa e di scambio dedicata alla filiera corta e alle mense biologiche.

La giornata

L’evento ha riunito operatori del settore biologico, consumatori e amministratori locali, favorendo il confronto e la condivisione di esperienze per lo sviluppo sostenibile del Bio-Distretto Cilento Solidale. Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare l’agriturismo, il punto vendita e i campi coltivati con metodo biologico. Si sono confrontati su buone pratiche e strategie per la filiera biologica locale, assistendo anche a degustazioni e laboratori che hanno permesso di scoprire da vicino le tecniche di lavorazione e i prodotti del territorio.

Le finalità

Il tutto è stato arricchito dagli interventi di esperti del settore, che hanno offerto spunti di riflessione su agricoltura sostenibile e sviluppo delle comunità locali. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la rete tra agricoltori, istituzioni e cittadini, promuovendo una visione condivisa e solidale per il futuro del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti, che hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo per valorizzare il biologico, sostenere le produzioni locali e incentivare un modello agricolo più etico e sostenibile.