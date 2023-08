Ceraso aderisce alla “Rete dei piccoli comuni del welcome”

Il comune di ceraso cerca di organizzare misure contro il crescente spopolamento che sta colpendo i comuni dell’interno cilentano, con l’adesione a “Rete dei piccoli comuni del welcome”.

L’ingresso nel consorzio di comuni garantirà al borgo cilentano l’accesso gratuito alle consulenze del consorzio “Il sale della terra”, il quale si occupa di strategie all’avanguardia nell’ambito del welfare comunale. tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sono in aumento, infatti, i ragazzi che non studiano e che non sono in cerca di lavoro.

L’adesione al progetto non ha costi per il comune di Ceraso.

L’allarme sullo spopolamento

La comunità montana ha attivato un tavolo sullo spopolamento. I dati sono allarmanti, particolarmente per i piccoli borghi. Infatti, si è registrata un diminuzione pari al 5.9 percento annuo dal 2001 al 2011 e pari al 4 percento dal 2011 al 2017.

Di particolare rilievo per la sopravvivenza di servizi essenziali al cittadino (come le scuole) la scelta di molti giovani di trasferirsi in città più grandi o all’estero. Proprio pe porre un freno a fenomeni di questo tipo a Benevento è nata la “Rete dei piccoli comuni del welcome”.

“La rete dei piccoli comuni del welcome”

L’associazione nasce nel 2016 a Benevento, come già detto. Attualmente conta ben 56 comuni aderenti. L’obiettivo è quello di far emergere i valori comunitari dei piccoli borghi e delle cittadine, in opposizione al clima sempre più “invivibile” delle grandi metropoli. Per fare ciò l’associazione propone servizi di welfare rivolti alle fasce più giovani della popolazione.