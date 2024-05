Centola, tre progetti per il servizio civile universale per la prossima annualità

Il Comune di Centola, guidato dal sindaco Rosario Pirrone, intende attivare tre progetti per il Servizio Civile Universale , mettendo a disposizione 6 posti per i giovani interessati a partecipare a progetti di servizio civile per il prossimo anno.

I progetti

L’Ente ha aderito infatti per l’ annualità 2025/2026 all’avviso che è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale , per tramite di Anci Campania attraverso i seguenti progetti:

“ Biblioteca per tutti 2025 ” – n.2 operatori destinati alla Biblioteca Comunale Alessandro Saggiomo OLP Capurso Mery;

"Rilanci Campania 2025" – n.2 operatori destinati all'ufficio Provveditorato OLP Nicolina Luongo;

"Territori Comuni 2025"– n.2 operatori destinati al Museo Antiquarium OLP Marrazzo Lucia .

Rinnovato inoltre l’accordo di collaborazione in materia di servizio civile universale anche per le annualità 2026 e 2027, da sottoscrivere con Anci Campania in qualità di Ente capofila.

L’importanza del servizio civile

Il servizio civile rappresenta un’importante forma di impegno civile in cui lo Stato che chiama i ragazzi a partecipare, insieme con gli enti, a progetti di impegno civico che danno la possibilità ai ragazzi di acquisire competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle comunità in cui vivono e sentirsi cittadini maggiormente attivi e partecipi proprio nelle loro comunità, sviluppando e accrescendo la consapevolezza di essere cittadini italiani e cittadini europei.