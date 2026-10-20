Centola, sport e inclusione: al via la gara per il nuovo impianto di Lacci

Entra nel vivo il piano di ammodernamento delle infrastrutture sportive nel comune di Centola. Con la pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma ASMEL per l’affidamento dell’appalto integrato, prende ufficialmente il via l’iter per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto sportivo situato in località Lacci, nel capoluogo. L’opera rappresenta uno snodo centrale nelle politiche comunali rivolte all’aggregazione giovanile, alla promozione della pratica sportiva e all’inclusione sociale.

L’intervento complessivo comporta un investimento finanziario pari a 757.251,16 euro. La copertura economica dell’opera si avvale di un contributo regionale di 400.000 euro erogato dalla Regione Campania a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-2027), ottenuto a seguito dell’approvazione del progetto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 dell’11 ottobre 2022. La quota rimanente del quadro economico complessivo sarà coperta direttamente dalle casse del bilancio comunale.

Il piano d’opera integrato prevede una ristrutturazione profonda della struttura di località Lacci. Tra gli interventi principali figurano:

La pubblicazione della gara d’appalto si inserisce all’interno di una programmazione territoriale più ampia, volta al recupero dell’impiantistica esistente e alla realizzazione di nuove strutture su tutto il territorio di Centola.

Dal Comune evidenziano l’importanza del risultato raggiunto, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un passaggio fondamentale per trasformare le pianificazioni in opere fruibili dalla cittadinanza:

“Un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione, che ha lavorato per ottenere le risorse necessarie e avviare un percorso di riqualificazione di una struttura importante per la comunità, con particolare attenzione ai giovani, allo sport e all’inclusione.”