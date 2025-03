Centola protagonista nel progetto DIEM: finanziamento europeo da 2,7 milioni di euro

L’amministrazione comunale di Centola parteciperà al progetto DIEM (Developing Inclusive Education in the Mediterranean), promosso dalla Sapienza Università di Roma. L’iniziativa, coordinata dal Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, ha ottenuto un finanziamento di 2,7 milioni di euro nell’ambito del programma Interreg NEXT MED. Questo risultato assume particolare rilevanza, considerando che solo 60 progetti sono stati selezionati su 630 candidature iniziali.

Centola, partner strategico nel progetto DIEM

Grazie alla collaborazione con l’Università Sapienza, Centola ricoprirà un ruolo centrale nel progetto, in qualità di partner ufficiale. Il comune sarà responsabile della gestione del territorio e ospiterà attività di formazione ed educazione, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. DIEM si propone di promuovere l’inclusione sociale, l’accesso all’istruzione e lo sviluppo sostenibile nell’area del Mediterraneo, coinvolgendo università e istituzioni di Italia, Spagna, Tunisia, Egitto, Giordania e Palestina.

Valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione didattica

Il progetto pone un’attenzione particolare al patrimonio culturale, considerato una risorsa fondamentale per la crescita e l’innovazione. Le attività previste si concentreranno sull’integrazione tra tradizione, nuove tecnologie e metodologie didattiche avanzate, con l’obiettivo di trasformare l’educazione in un motore di progresso e opportunità. L’avvio delle attività è previsto per il mese di settembre, con una presentazione ufficiale del progetto.