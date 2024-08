Centola, più sicurezza sul territorio con la videosorveglianza: il Comune tra i 243 progetti finanziati dal Ministero dell’Interno

Un importante traguardo per il Comune di Centola che è stato selezionato tra i 243 progetti approvati dal Ministero dell’Interno per l’implementazione di sistemi di videosorveglianza sul territorio. Questa selezione, che ha visto partecipare oltre 1.500 comuni, testimonia l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Il progetto

Il progetto di Centola è stato attentamente valutato in base a criteri stabiliti dal Ministero dell’Interno, tra cui l’indice di delittuosità del territorio e il numero di abitanti. Questi parametri sono stati fondamentali per identificare le aree che necessitano di maggiori interventi per il controllo e la prevenzione della criminalità. Grazie a questa selezione, Centola si colloca tra i comuni che hanno dimostrato una reale necessità di implementare tecnologie avanzate per il monitoraggio delle aree più sensibili.

Il Decreto

La graduatoria dei comuni selezionati è stata ufficialmente approvata dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con un decreto firmato il 6 agosto 2024. Questo decreto prevede l’erogazione di 19 milioni di euro per la realizzazione dei 243 sistemi di videosorveglianza. Per Centola, queste risorse rappresentano un’opportunità cruciale per migliorare la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei suoi abitanti.