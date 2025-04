Centola lancia “LaMiaCittà”: l’app per una comunicazione diretta tra Comune e cittadini

Il Comune di Centola ha annunciato il lancio della nuova APP “LaMiaCittà”, una soluzione per smartphone pensata per ottimizzare e centralizzare la comunicazione tra l’amministrazione e i cittadini. Questa applicazione offre una suite di strumenti web integrati, permettendo una gestione univoca e centralizzata delle informazioni.

Funzionalità chiave dell’APP “LaMiaCittà”

L’APP “LaMiaCittà” integra diverse funzionalità utili per i cittadini, tra cui la pubblicazione di avvisi e news con un sistema di notifiche push per comunicazioni istantanee. Offre inoltre la possibilità per i cittadini di inviare segnalazioni di vario genere, corredate da foto e geolocalizzazione, che saranno gestite direttamente dagli uffici comunali competenti. L’applicazione fornisce anche informazioni utili relative agli uffici comunali e pubblica le allerte meteo della Protezione Civile.

Disponibilità e futuri aggiornamenti

L’APP “LaMiaCittà” è disponibile gratuitamente per il download sugli store Android e IOS. L’amministrazione comunale ha inoltre comunicato che l’applicazione sarà aggiornata con nuove funzionalità nel tempo, al fine di rispondere sempre meglio alle esigenze dei cittadini.

Un passo verso una maggiore vicinanza e ascolto

L’amministrazione comunale di Centola ha espresso la volontà di offrire questo strumento per avvicinare il Comune ai cittadini, sottolineando come «la comunicazione è fondamentale così come la tecnologia, per restare al passo ed in linea con i bisogni e le necessità dei Cittadini».