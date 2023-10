Centola insieme ad altri comuni per promuovere la figura di Virgilio e le Rotte di Enea

Nel weekend una delegazione del comune di Centola composta dal Vice Sindaco Anella Luongo, dal Presidente del Consiglio Comunale Davide Aprea e dall’Assessore Alessio Saturno, ha presenziato a Mantova presso il Teatro Bibiena, ad un evento organizzato dal comune di Mantova e dall’Associazione la Rotta di Enea con lo scopo di siglare il Manifesto di Mantova.

L’accordo

Il Manifesto in questione è un importante accordo che vedrà il comune di Centola unito ad altri comuni nella missione di valorizzazione e promozione della figura del poeta Virgilio. Nello specifico i comuni aderenti al patto si sono oggi ufficialmente impegnati a:

– Promuovere l’itinerario culturale Rotta di Enea e la Rete delle città virgiliane, che pongono questi principi alla base delle prospettive di sviluppo e cooperazione mediterranea;

-Contribuire all’organizzazione di incontri, giornate di studio, manifestazioni artistiche, letterarie, teatrali e musicali, progetti, attività con le scuole e le giovani generazioni, produrre contenuti e opere di valore artistico ed educativo legate aI patrimonio culturale virgiliano e al mito di Enea;

-Promuovere lo sviluppo locale e il turismo culturale legati al senso di identità dei luoghi, alle tradizioni virgiliane e al mito di Enea;

-Promuovere eventi ricorrenti in giorni e luoghi di valore storico o simbolico rispetto aJla biografia e a.I patrimonio culturale legato alla figura di Virgilio;

-Celebrare gli incontri e gli eventi diffusi della Rete delle Città Virgiliane sotto l’egida dell’itinerario culturale Rotta di Enea nei luoghi virgiliani e nelle Città legate alla biografia di Virgilio.

«Ringraziando l’Associazione Pubblio Virgilio Marone, il suo presidente Antonio Rinaldi e tutti i soci per l’impegno profuso in questi anni e per le preziose manifestazione che sono state propedeutiche alla stipula del Manifesto che oggi ci vede protagonisti, ci auguriamo che questo possa essere solo il punto di partenza di un percorso ricco di soddisfazioni ed eventi costruttivi per il nostro territorio», così commentano dall’associazione.