Centola: gli atleti del “Karate Club” in Polonia per la XIV edizione degli European Karate e Kobudo

Una nuova sfida attende un gruppo di atleti del “Karate Club Centola”, eccellenza sportiva di tutto il territorio. Dal 9 al 13 Ottobre si disputerà in Polonia, a Pruszków-Varsavia, la XIV edizione degli European Karate & Kobudo Championship. Un evento che dunque vedrà la presenza anche degli atleti del Club di Centola che già lo scorso anno sono riusciti non solo a partecipare ma anche a portare a case diverse medaglia, gareggiando su palcoscenico internazionale. A loro è arrivato un incoraggiamento da parte del Sindaco di Centola, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.

L’in bocca al lupo dell’amministrazione comunale

“Siamo fieri di vedere come il frutto del duro lavoro, della passione e dei sacrifici di questi giovani sportivi contribuisca a rafforzare il legame tra sport e valori – scrivono dalla casa comunale – dimostrando ancora una volta che Centola è una terra di eccellenze, non solo culturali ma anche sportive. Un ringraziamento speciale va al Maestro Alfonso D’Angelo, il cui impegno instancabile e la cui guida sono state fondamentali nella crescita di questi atleti. Grazie al suo esempio e alla sua professionalità, il Karate Club Centola ha raggiunto traguardi prestigiosi, diventando un punto di riferimento non solo per i giovani, ma per tutta la comunità”.

Infine a tutti gli atleti è stato indirizzato un grande in bocca al lupo. “A tutti gli atleti che domani partiranno per questa straordinaria avventura va il nostro più sentito in bocca al lupo, portate con voi il nostro spirito, la nostra forza e il nostro sostegno. Siamo certi che, indipendentemente dal risultato, dimostrerete il vero valore dello sport: impegno, lealtà e rispetto. Forza Karate Club Centola! Siamo con voi, oggi e sempre”, concludono.