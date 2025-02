Centola, al via il “Progetto Rete Giovani 2030”: ecco come candidarsi

Il Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Invitalia, lancia il Progetto Rete Giovani 2030, un’opportunità imperdibile per i giovani tra i 18 e i 30 anni che desiderano arricchire il proprio curriculum e avvicinarsi al mondo del lavoro con un’esperienza pratica e qualificante.

Un’opportunità concreta per i giovani

Il programma offre la possibilità di svolgere uno stage retribuito della durata di sei mesi presso aziende italiane o internazionali, con l’obiettivo di sviluppare competenze professionali e facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro. Un’opzione ideale per chi vuole acquisire esperienze reali in settori strategici e valorizzare il proprio percorso formativo.

Le info utili

Durata: 6 mesi continuativi

6 mesi continuativi Indennità: 10.000 euro lordi, con eventuale integrazione da parte dell’azienda ospitante

10.000 euro lordi, con eventuale integrazione da parte dell’azienda ospitante Sedi: in Italia o all’estero

Chi può partecipare?

Per accedere al programma, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Età: tra i 18 e i 30 anni (non compiuti al 3 febbraio 2025)

tra i 18 e i 30 anni (non compiuti al 3 febbraio 2025) Domicilio: in Italia

in Italia Titolo di studio: Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico con un voto minimo di 100/110 Diploma ITS con voto minimo di 90/100 Diploma di scuola superiore con voto minimo di 95/100

Coerenza del percorso formativo: il titolo di studio deve essere in linea con la posizione di stage scelta

Come candidarsi?

Le candidature saranno aperte dal 3 febbraio 2025 alle ore 12:00 fino al 21 febbraio 2025 alle ore 17:00. Ogni candidato potrà presentare domanda per un massimo di due posizioni, ma potrà ottenere il Voucher solo per un’unica esperienza di stage.

Per candidarsi, sarà necessario accedere alla piattaforma dedicata sul sito giovani2030.it utilizzando SPID, CNS o CIE.