Centola, pineta e Antiquarium: ecco le novità nell’intervista al sindaco Rosario Pirrone | VIDEO

Una vicenda che per mesi ha tenuto banco nel comune di Centola è quella relativa alla Pineta di Palinuro e all’Antiquarium. Un’eccesiva potatura del cosiddetto polmone verde di Palinuro, così come viene definita la Pineta, aveva sollevato non poche polemiche sulle quali il Sindaco Rosario Pirrone fa chiarezza.

I chiarimenti del sindaco

“Quell’area è di proprietà della regione Campania e viene gestita dall’agenzia per il turismo – afferma il Sindaco Pirrone – I problemi sono sorti quando lo scorso anno dovevano essere eseguite, da parte della regione Campania, degli interventi di manutenzione dell’aria ed anche di sistemazione delle piante Sappiamo che questi lavori hanno comportato l’abbattimento di diverse piante e che c’è un giudizio penale in corso. E ci fermiamo qui per quanto riguarda la parte pregressa”. E poi aggiunge. “Nel frattempo la regione Campania e l’agenzia per il turismo hanno dato nell’immediato incarico ad un agronomo di grossa rilevanza di ripristinare quella che era la pineta e quindi di ripiantumare gli alberi che all’epoca furono abbattuti.

Nel frattempo è intervenuto una coreografa per l’utilizzo di questa area da parte del comune di Centola che ci ha portato anche quest’estate a fare degli eventi di grossa rilevanza, utilizzando anche il piccolo anfiteatro che è di pertinenza dell’Antiquarium. Questo iter amministrativo dovrebbe concludersi con la delibera di giunta regionale con la quale definitivamente si affida la gestione di quest’area al comune di Centola, per un periodo di anni indeterminato.

Abbiamo fatto un percorso anche con la soprintendenza per quanto riguarda i riaperti che erano all’interno – conclude Pirrone – Anche in questo caso si sta cercando la quadra per una gestione ottimale e per la valorizzazione di quei reperti che sono all’interno. Tutto questo per la valorizzazione del nostro territorio”.