Centola, abbattuto il muro della discordia: parla il sindaco, Rosario Pirrone

La questione dell’arco naturale di Palinuro è da mesi al centro di numerose polemiche relative soprattutto alla riapertura dell’importante sito Unesco. Una vicenda sulla quale si è espresso il sindaco Rosario Pirrone: “per quanto riguarda l’arco naturale, il muro della discordia – com’è stato definito – è stato rimosso – afferma Pirrone – era un vallo provvisorio costruito per cercare di avere la fruizione della spiaggia, almeno in parte, già a partite dalla scorsa stagione estiva.

Concluso iter amministrativo

Ragioni tecniche poi hanno portato poi a fare discorsi diversi sotto questo punto di vista, in ogni caso il vallo provvisorio è stato rimosso. E’ stato concluso l’iter amministrativo in variante a quello che era l’originario progetto, questione di qualche giorno e il tavolo tecnico per la ripresa dei lavori ci dirà quando si ripartirà per la sistemazione definitiva dell’area che sarà consegnata, salvo imprevisti, sicuramente prima dell’estate”.

Poi aggiunge “possiamo anticipare che dalla prossima estate Palinuro avrà la completa fruizione della spiaggia dell’arco naturale”.