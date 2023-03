Centenario della “Banda Musicale – Città di Controne”, domenica la cerimonia

La Banda Musicale del borgo cilentano nacque nel 1923 e da allora si è sempre distinta per serietà e professionalità facendosi apprezzare anche in tanti altri comuni.

I festeggiamenti

Per i festeggiamenti dei cento anni della banda è stato stilato un programma di tutto rispetto: si comincerà sin dal mattino di domenica, quando i musicisti si raduneranno in Piazza Umberto I per prendere parte, tutti insieme, alla cerimonia di commemorazione dei componenti storici della banda durante la quale saranno consegnate delle targhe ricordo ai maestri alla presenza del sindaco, Ettore Poti, degli amministratori comunali e delle istituzioni locali.

Alle 11:30 si sposteranno tutti presso la Chiesa di Santa Maria dove sarà celebrata la messa in onore di San Giuseppe. Alla cerimonia religiosa farà seguito l’inaugurazione dell’Albo d’Oro della Banda Musicale che avverrà in via Walter Tobagi.

Il programma

Molto ricco, dopo la messa e la processione, che sarà accompagnata dalla banda musicale, in Piazza Umberto I si terrà il concerto bandistico e gli orchestrali eseguiranno un programma classico.

La giornata, patrocinata dal comune, è stata promossa proprio dall’Associazione Culturale Banda Musicale “Città di Controne” e tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare per condividere un momento di festa e allegria.