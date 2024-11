Cellulare alla guida: la Polizia intensifica i controlli sul territorio salernitano

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di martedì 19 novembre u.s., ha svolto nelle principali arterie del centro cittadino salernitano, controlli straordinari per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di uso di cellulari durante la guida dei veicoli.

I controlli

Le pattuglie della Polizia stradale con l’ausilio degli equipaggi dell’UPGSP, coordinate dal dirigente della Polizia Stradale di Salerno, hanno contestato n.187 violazioni al C.d.S ed hanno proceduto ad un sequestro amministrativo ed un fermo amministrativo

Inoltre sono state sottoposte a controlli n. 60 persone e n. 55 veicoli.

Tali controlli si inquadrano nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Salerno, finalizzati al contrasto dell’uso dei cellulari alla guida, l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti.