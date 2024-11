Celle di Bulgheria, stazione ferroviaria fatiscente: chiesti interventi

Interventi di manutenzione per la stazione di Celle di Bulgheria – Roccagloriosa. Lo chiedono i pendolari, soprattutto studenti, che quotidianamente la frequentano. La stazione, situata a valle del paese e ormai con un’utilizzo limitato, si trova in pessime condizioni. È in particolare il fabbricato viaggiatori, ormai inutilizzato, ad essere divenuto simbolo del degrado per infiltrazioni e rischi crolli. In realtà le ferrovie sono già intervenute per bloccare l’accesso, considerato anche che i servizi sono completamente assenti.

Le criticità

E questo è un altro problema segnalato dall’utenza: «Anche se l’affluenza non è più massiccia – evidenzia uno studente – sarebbe opportuno garantire almeno una biglietteria automatica per consentire di fare il biglietto direttamente sul posto». La situazione della stazione di Celle di Bulgheria non è nuova: già nel 2022, infatti, il Comune scisse una missiva ad RFI segnalando lo stato di incuria e abbandono del fabbricato e le condizioni sanitarie inadeguate, anche per il distacco di intonaco. Gli interventi urgenti auspicati, però, non sono stati portati a termine. Così come inevasa è stata la richiesta precedente di realizzare un sottopasso in sostituzione del sovrappasso esistente. Di qui il nuovo appello di un gruppo di viaggiatori che chiede dignità per lo scalo ferroviario: «Ogni giorno viaggio per raggiungere Sapri, ma ci sono anche compagni che si recano a Vallo Scalo. Il fabbricato è chiuso e fatiscente, non c’è un posto per ripararsi dall’acqua in caso di pioggia, sarebbe opportuno un intervento», chiosa uno studente del posto.

La richiesta dell’Ente

E anche dal comune chiedono interventi: «Perché aspettare che accada qualcosa di grave? L’uso quotidiano di questa struttura da parte di molti cittadini rende ancora più urgente un intervento. Come amministrazione siamo disponibili a dialogare con le Ferrovie dello Stato, ma è necessario agire subito», dice il sindaco Gino Marotta.